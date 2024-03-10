عزاء والدة الإعلامية دينا رامز في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين اليوم

يُقام مساء اليوم الأحد عزاء الإعلامية الراحلة ماهي محمود صبحي، والدة الإعلامية دينا رامز، وحماة الإعلامي طارق علام، والتي كانت قد رحلت عن عالمنا أمس السبت.

عزاء والدة الإعلامية دينا رامز

ومن المقرر أنَّ يتمّ إقامة عزاء والدة دينا رامز في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين وذلك حسبما أعلنت أسرتها.

يُذكر أنَّ والدة الإعلامية دينا رامز كانت قد رحلت عن عالمنا يوم أمس السبت، وتمّ تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بعد صلاة العصر.