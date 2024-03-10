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دراما المتحدة

عزاء والدة الإعلامية دينا رامز في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين اليوم

كتب:

بسمة شطا
12:04 م | الأحد 10 مارس 2024
دينا رامز

دينا رامز

يُقام مساء اليوم الأحد عزاء الإعلامية الراحلة ماهي محمود صبحي، والدة الإعلامية دينا رامز، وحماة الإعلامي طارق علام، والتي كانت قد رحلت عن عالمنا أمس السبت.

عزاء والدة الإعلامية دينا رامز 

ومن المقرر أنَّ يتمّ إقامة عزاء والدة دينا رامز في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين وذلك حسبما أعلنت أسرتها.

يُذكر أنَّ والدة الإعلامية دينا رامز كانت قد رحلت عن عالمنا يوم أمس السبت، وتمّ تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بعد صلاة العصر.

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بقلم بسمة شطا