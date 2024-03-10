غوريلا تهاجم حارستين بحديقة حيوان أمريكية.. سببت ذعر بين الزوار (فيديو)

في مشهد تُحبس له الأنفاس، ظهرت غوريلا كبيرة الحجم، في مقطع فيديو وهي تطارد حارستين بحديقة حيوان في تكساس الأمريكية، ما أثار الرعب بين عدد كبير من الزوار الذين ظلوا يتابعون المشهد في خوف وذعر.

غوريلا تهاجم حارستين في حديقة حيوان

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقًا)، مقطع الفيديو الذي يُظهر غوريلا تهاجم حارستين بحديقة حيوان في تكساس الأمريكية وتعرض حياتهما للخطر، قبل أن تتراجع الغوريلا وتهرب الحارستان لمكان آمن.

وعلقت إدارة حديقة الحيوان على الفيديو المتداول ومهاجمة الغوريلا للحارستين، خلال حديثها لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، موضحة أن الغوريلا هاجمت الحارستين بسبب خطأ ارتكبته إحداهما؛ إذ دخل الموظفون إلى المكان المخصص للغوريلا لوضع الطعام قبل إخراجها: «هذه الحيوانات تحتاج إلى معاملة خاصة ودقيقة للتعامل معها والسيطرة عليها لضمان عدم التعرض للخطر، وهو ما نتبعه بالفعل، إلا أن ما حدث كان خطأ عفوي نادرًا ما يحدث».

Male Gorilla charges 2 zoo keepers at the Fort Worth zoo pic.twitter.com/3i6tFe0leS — Real Untold Story (@RealUntoldStory) March 8, 2024

الهروب من الغوريلا

كما أشارت الإدارة إلى أن الحديقة لديها حراس يجيدون التعامل مع الحيوانات وتدريبها على مستوى عالٍ، بفضل معرفتهم وخبرهتهم الكبيرة: «لقد لاحظنا هذا بالفعل في تعامل الحارستين مع الغوريلا وهي تهاجمهما لتهدئتها واحتواء الموقف، فإنهما تعاملتا مع الأمر بهدوء وتمكنتا من تفادي الخطر».

كما يتضح في نهاية مقطع الفيديو أن الغوريلا بدأت تهدأ وتتراجع عن هجومها، ما أتاح الفرصة للحارستين للركض إلى مكان آمن، ليمر الموقف بسلام دون أن يتعرض أحد للضرر.