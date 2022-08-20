ويل سميث يحاول العودة لمنصات التواصل الاجتماعي بـ«غوريلا» (فيديو)
كتب:
نورهان نصرالله
12:18 م | السبت 20 أغسطس 2022
النجم الأمريكي ويل سميث
يحاول النجم الأمريكي ويل سميث العودة إلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد واقعة الصفع الشهيرة في حفل توزيع جوائز أوسكار، مارس الماضي، ونشر «سميث» مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، تظهر خلاله غوريلا صغيرة تحاول لمس غوريلا ضخمة ولكنها تفشل عدة مرات، وعندما تنتبه لها الغوريلا الكبيرة تطاردها وتجري خلفها، وأضاف لمقطع الفيديو نص، قائلا: «وأنا أحاول العودة إلى منصات التواصل الاجتماعي».
وعبر متابعو ويل سميث عبر حسابه على «إنستجرام» البالغ عددهم 63.8 مليون متابع، عن سعادتهم بعودته مرة أخرى، حيث علق أحد المتابعين «سنرحب بك مرة أخرى يا رجل، لقد افتقدناك، الجميع يمر بأوقات عصيبة، أنت إنسان تمامًا مثل بقيتنا»، بينما نصحه آخر «ارجع ولكن أوقف التعليقات على منشوراتك حتى إشعار آخر».
لكريس روك في مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، عبر خلاله عن ندمه على صفع «روك» في حفل توزيع جوائز الأوسكار في وقت سابق من هذا العام، «سأقول لك يا كريس.. أعتذر لك، كان تصرفي غير مقبول وأنا هنا إذا كنت مستعدًا للتحدث».
مصدر مقرب من كريس روك: لا يخطط لقبول اعتذار ويل سميث في وقت قريب
بينما كشف مصدر مقرب من الممثل الكوميدي كريس روك، إنه غير مستعد للحديث مع «سميث» خلال الفترة المقبلة، قائلا في نصريحات لموقع «ET» الفني: «ويل يرغب أن يقبل كريس اعتذاره علنا، ولكن سيحتاج ذلك لوقت طويل خاصة أن اختياره للتوقيت يكشف رغبته في أن يسامحه الجمهور وليس كريس كما يزعم».
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