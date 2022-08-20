ويل سميث يحاول العودة لمنصات التواصل الاجتماعي بـ«غوريلا» (فيديو)

يحاول النجم الأمريكي ويل سميث العودة إلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد واقعة الصفع الشهيرة في حفل توزيع جوائز أوسكار، مارس الماضي، ونشر «سميث» مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، تظهر خلاله غوريلا صغيرة تحاول لمس غوريلا ضخمة ولكنها تفشل عدة مرات، وعندما تنتبه لها الغوريلا الكبيرة تطاردها وتجري خلفها، وأضاف لمقطع الفيديو نص، قائلا: «وأنا أحاول العودة إلى منصات التواصل الاجتماعي».

وعبر متابعو ويل سميث عبر حسابه على «إنستجرام» البالغ عددهم 63.8 مليون متابع، عن سعادتهم بعودته مرة أخرى، حيث علق أحد المتابعين «سنرحب بك مرة أخرى يا رجل، لقد افتقدناك، الجميع يمر بأوقات عصيبة، أنت إنسان تمامًا مثل بقيتنا»، بينما نصحه آخر «ارجع ولكن أوقف التعليقات على منشوراتك حتى إشعار آخر».