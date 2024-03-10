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دراما المتحدة

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يريد إنهاء دور وكالة الأونروا في غزة

كتب:

منار مجدي
12:29 م | الأحد 10 مارس 2024
آثار العدوان الإسرائيلي على غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل حربه على الشعب الفلسطيني بكل ما تعنيه الكلمة بجميع المسارات، موضحا أنه ليس فقط في مسار القتل والاستهداف للميدانين، ولكن الاحتلال يعمل على طمس التاريخ ويحاول تغيير الواقع منذ عام 1948.

الاحتلال يحاول طمس الحقيقة والتاريخ 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن قضية الأونروا هي قضية كبيرة منذ زمن بعيد، حيث أن الاحتلال يحاول الالتفات على هذه القضية في محاولة لطمس الحقيقة التي تشمل الجريمة التي ارتكبها الاحتلال عام 1948 من خلال تهجير أكثر من مليون فلسطيني، وأصبح عددهم في دول العالم اليوم أكثر من 6.5 مليون فلسطيني لاجئ.

الاحتلال يريد إنهاء دور وكالة الأونروا

وأوضح الحرازين، أن الاحتلال يريد التخلص من القضية لهذا السبب، موضحا أن آليات التخلص تأتي من خلال إنهاء دور وكالة الأونروا التي أنشئت برقم 302 لعام 1949.

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