التقطته الأقمار الصناعية... الاحتلال الإسرائيلي يشق طريقا يقسم قطاع غزة إلى نصفين

أجرت شبكة سي إن إن الأمريكية تحليلا لصور أقمار صناعية لقطاع غزة في اليوم الـ155 من عدوان قوات الاحتلال على القطاع، والذي أظهر أن جيش الاحتلال قسم غزة إلى جزئين وصلا إلى ساحل البحر المتوسط، فما القصة؟.

خطة أمنية للسيطرة على القطاع

وأوضحت شبكة التلفزيون الأمريكية، إن الطريق الذي يقسم غزة، صنعه جيش الاحتلال متعمدًا بحجة أن هذا جزء من خطة أمنية للسيطرة على القطاع للأشهر أو السنوات القادمة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن هذا الطريق يتم استخدامه لإنشاء موطئ قدم عملياتية في المنطقة، ولتمهيد الطريق أمام القوات والمعدات اللوجستية.

وأضاف أن هذا الطريق ليس جديدًا، وإنما كان موجود قبل العدوان على غزة، وتم تجديدة بسبب إتلاف المدرعات له.

ممر نتساريم

ويطلق جيش الاحتلال على الطريق الذي يقسم قطاع غزة «ممر نتساريم» وهو اسم إحدى المستوطنات السابقة في غلاف غزة.

وأكد أميحاي شيكلي وزير شئون الشتات الإسرائيلي، إن الطريق الجديد يسهل على جيش الاحتلال شن غارات على شمال وجنوب غزة، موضحًا أن الطريق به 3 مسارات، الأول للدبابات الثقيلة والمدرعات، والثاني للمركبات الخفيفة، والثالث للحركة السريعة.

وتقول إيميلي هاردينج مديرة برنامج الاستخبارات والأمن القومي والتكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، إن الطريق الذي يقسم القطاع هو محاولة من قوات الاحتلال للسيطرة على حركة السكان.

وأوضحت أنه من خلال هذا الطريق يمكن فحص وتفتيش السكان الذين ينتقلون ذهابًا وإيابًا بين الشمال والجنوب، واكتشاف ما إذا كان أيا منهم من رجال المقاومة الفلسطينية.