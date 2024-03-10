«القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي» ينفذ سلسلة اقتحامات لعدة مناطق في غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسل القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسلة من الاقتحامات منذ ساعات الصباح الأولى على عدة مناطق في غزة، ووصلت إلى بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، وهي التي عُزلت عن مدينة القدس عام 2006 بجدار الفصل العنصري.

الاقتحامات تندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية لتفريغ المدينة

وأضافت أن الاقتحامات تندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تفريغ المدينة، وتجفيف الوجود الفلسطيني فيها من خلال شن حملة اعتقالات واسعة قبيل رمضان، كما أن هناك أنباء عاجلة بأن شرطة الاحتلال سلمت عشرات المقدسيين وتحيدا من سكان البلدة القديمة في القدس قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى.

مخاوف من تصعيد أمني محتمل قبيل رمضان

وأشارت مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك مخاوف من تصعيد أمني محتمل قبيل وخلال شهر رمضان، وعقب هذه الاعتقالات يكون هناك تسليم وأوامر إبعاد عن المسجد الأقصى أو عن القدس المحتلة.