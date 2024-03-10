أزهري يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة رمضان: أعاده الله علينا بخير ويمن وتوفيق
كتب:
يارا أشرف
08:25 م | الأحد 10 مارس 2024
الدكتور سيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف
هنأ الدكتور سيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
التهنئة واجبة للعالم الإسلامي والعربي
وقال العالم الأزهري: «التهنئة واجبة للعالم الإسلامي والعربي، والأمة المصرية خاصة بحلول الشهر العظيم الفضيل والضيف الكريم الجليل، شهر رمضان المعظم».
واختتم كلمته، قائلًا: «أعاد الله شهر رمضان علينا وعلى الإنسانية جمعاء بخير ويمن وتوفيق وحسن دين».
دعاء لمصر وللأمة الإسلامية
ودعا للأمة الإسلامية: «وأسأل الله تعالى للأمة المصرية قيادة وحكومة وشعبا بدوام التوفيق والإعانة فداء للدين وللوطن العزيز».