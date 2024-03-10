أزهري يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة رمضان: أعاده الله علينا بخير ويمن وتوفيق

هنأ الدكتور سيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

التهنئة واجبة للعالم الإسلامي والعربي

وقال العالم الأزهري: «التهنئة واجبة للعالم الإسلامي والعربي، والأمة المصرية خاصة بحلول الشهر العظيم الفضيل والضيف الكريم الجليل، شهر رمضان المعظم».

واختتم كلمته، قائلًا: «أعاد الله شهر رمضان علينا وعلى الإنسانية جمعاء بخير ويمن وتوفيق وحسن دين».

دعاء لمصر وللأمة الإسلامية

ودعا للأمة الإسلامية: «وأسأل الله تعالى للأمة المصرية قيادة وحكومة وشعبا بدوام التوفيق والإعانة فداء للدين وللوطن العزيز».