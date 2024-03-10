قناة الناس تذيع لحظة استطلاع شهر رمضان من مرصد القطامية (فيديو)

أذاعت قناة «الناس»، لقطات للحظة استطلاع شهر هلال شهر رمضان، من مرصد القطامية الفلكي.

كشف الدكتور محمد شعبان، الباحث الفلكي بمرصد القطامية الفلكي، أنه يتم تحديد حساب الشهور واستطلاع هلال شهر رمضان، طبقا لدوران الأرض والقمر حول الشمس، لافتا إلى أن القمر هو الجسم الوحيد التابع للأرض وهو جسم معتم يعكس أشعة الشمس على الأرض.

استطلاع هلال شهر رمضان

وقال الباحث الفلكي بمرصد القطامية الفلكي، خلال مقابلة له مع قناة الناس، من داخل مرصد القطامية الفلكي، لأول مرة أثناء استطلاع هلال شهر رمضان، اليوم الأحد: «نتيجة دوران الأرض والقمر حول الشمس، يتغير شكل القمر، فكل شهر هجرى يتغير فيها شكل القمر إلى أِكال من المحاق إلى البدر وصولا إلى الهلال الذي نقوم باستطلاعه اليوم».

وأضاف: «لدينا أكبر تليسكوب في العالم، وبعد صلاة صلاة المغرب نستطلع شهر رمضان، اعتمادا على ظهور الهلال بعد غروب الشمس، والمعهد القومي للبحوث الفلكية، لديه 16 لجنة تغطي كل الجمهورية، بالتعاون مع دار الأوقاف ويتم استطلاع الهلال».