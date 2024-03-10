متحدث «الوزراء»: «سانت كاترين» ستجذب ملايين السياح مع اكتمال تطويرها

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته اليوم لموقع مشروع تطوير منطقة «التجلي الأعظم»، تفقد المنطقة السكنية بالزيتونة بسانت كاترين، وجارٍ العمل على إضافة وحدات سكنية وخدمية هناك لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع خيري»، مع الإعلامي خيري رمضان، والمُذاع على شاشة «المحور»، أنَّ هناك 21 مجمعا سكنيا بإجمالي 546 وحدة سكنية تم تطويرها في المنطقة، كما سيتم توفير كل الخدمات سواء مدارس أو مساجد وكنائس أو حتى المحلات التجارية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في مدينة سانت كاترين.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «الزيارة شملت صعود دولة رئيس الوزراء على تبة سيدنا هارون – عليه السلام، كما استمع إلى وجهات النظر الدينية والأثرية حول جبل التجلي والمنطقة المحيطة وكل الدلائل على أن تلك المنطقة هي منطقة التجلي التي نصت عليها الأديان وأشارت لها الكتب السماوية».

واستطرد: «تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مركز ونُزُل للزوار وزار مناطق عديدة جارٍ العمل على تطويرها، كما تم التوقيع على عقد لإدارة وتشغيل للمنشآت والمرافق السياحية والفندقية في موقع التجلي الأعظم، والمملوكة لشركة مصر سيناء للسياحة وجزء من المواقع والمنشآت تم توقيع عقد تشغيلها مع شركة شتايجنبرجر، والمناقصة تنافس عليها عدد كبير من الشركات».

وقال إن هناك مواقع سياحية أخرى بسانت كاترين مفترض تطويرها وإدارتها بالأسلوب الأمثل في هذا المجال، موضحا: «نضع تصور لعدد السياح المستهدف وفودهم لمصر وزيارة هذا المكان، ونستهدف الوصول بعدد السياح السنوي الوافدين لمصر إلى 50 مليون سائح ومدينة سانت كاترين نتوقع لها مع اكتمال كل المنشآت السياحية واتمام عملية التطوير أن تجتذب ملايين السياح الأعوام المقبلة».