أسهل طريقة لعمل الكنافة بقمر الدين من الشيف نجلاء الشرشابي.. «أحلى من الجاهزة»

الكنافة من أشهر الحلويات الرمضانية التي لا يمكن الاستغناء عنها، إذ يمكن تحضيرها بالعديد من الوصفات والنكهات، ولعل قمر الدين من المشروبات التي ترتبط بالشهر المبارك، والتي يمكن استخدامها لتحضير الكنافة بالقمر الدين ويمكن معرفة المكونات وطريقة التحضير في التقرير التالي.

ونستعرض في السطور التالية، مكونات الكنافة بالقمر الدين بسهولة وبأقل تكلفة للشيف نجلاء الشرشابي.

نصف كيلو كنافة مفتتة.

2 ملعقة كبيرة مليانة سكر بودرة.

كوب سمنة سايحة.

نصف كيلو مشمش طازج.

4 ملاعق كبيرة نشا

زبيب.

جوز هند.

شربات.

طريقة التحضير

قسمي المشمش وضعيه في إناء على النار مع إضافة القليل من الماء ويترك إلى أن يسلق جيدا.

تطفأ النار ويترك المشمش إلى أن يهدأ تماما.

يوضع المشمش بماؤه في الخلاط ويضرب جيداُ إلى أن يُصبح عصير

يوضع عصير المشمش في إناء على النار ونتركه يسخن.

يذوب النشا في قليل من الماء ونقلبه إلى أن يذوب ونضيفه على المشمش قبل أن يغلي.

يقلب ويترك يغلي مع التقليب إلى أن نصل للسمك المطلوب.

يرفع من على النار ونتركه يبرد.

في بولة عميقة نضع الكنافة ونضيف عليها الزبدة أو السمنة السايحة ونقلبهم مع بعض.

يضاف إلى الخليط السكر البودرة ونقلبهم كلهم مع بعض إلى أن تتشرب كل الكنافة من السمنة والسكر.

نجهز صينية حافة قصيرة وندهنها بالسمنة.

نضع فيها نصف كمية السمنة ونضغط عليها إلى أن تتماسك ونجعل لها جوانب مرتفعه قليلا.