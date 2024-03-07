أشكال جديدة لفوانيس وزينة رمضان.. بينها مجسمات لمسجد وعربة فول وفرن كنافة

تشهد خيام رمضان في محافظة الدقهلية، بالتحديد في مدينة السنبلاوين، إضافة أفكار جديدة إلى أشكال فوانيس رمضان، والتي تشهد استقبالًا كبيرًا من المواطنين، بما في ذلك عربة الفول وفرن الكنافة والقطايف.

أشكال مختلفة من فوانيس وزينة رمضان

أحد أصحاب الخيام، أحمد علاء، أكد لـ«الوطن» أنه أجرى تغييرات جديدة لهذا العام، حيث قام بصنع أشكال مختلفة من الفوانيس وزينة رمضان بنفسه، ومن أشهر هذه الأشكال هي الفوانيس بأشكال متنوعة، واستوحى تصاميمه من مظاهر احتفالات رمضان، مثل عربة الفول والكنافة.

وأضاف أنه لم يقتصر على صنع الفوانيس فقط، بل قام أيضًا بصنع مجسم لمسجد يحتوي على إمام ومأذنة، ويعمل مصلى متحرك داخل الخيمة، ما يضفي جوًا من البهجة على الفعاليات.

مجسم مسجد

ولم يكتفي علاء بصنع الفوانيس بتلك الهيئة لكن صنع مجسم على شكل مسجد به إمام ومأذنة، موضحًا: «يوجد به الشكل والتفاصيل الكاملة للمسجد، ومجسم متحرك بزينة وأنوار لنشر بهجة رمضان».

من جانبه، قال أحمد الشيوي، صاحب محل الفوانيس، إنه قام بإعطاء لمسة مختلفة للهدايا المقدمة في شهر رمضان، حيث أضاف عنصرًا مميزًا إلى بوكسات رمضان، وزودها بتصميم يشبه التلفزيون، ويحتوي في الداخل على شوكولاتة وفوانيس ومصلى وغيرها من الأشكال المحببة للجميع.