عاجل.. مفاجأة مدوية لحكم لقاء قمة الزمالك والأهلي بعد إدارة النهائي

تلقى الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، اذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، والتي توج بها المارد الأحمر على حساب الفارس الأبيض بهدفين دون رد سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة على ملعب الأول بارك بالسعودية، مفاجأة عقب نهاية المباراة.

وقررت لجنة الحكام في اتحاد أمريكا الجنوبية تكليف دارونكو بإدارة مباراة في المرحلة النهائية لبطولة ليبرتادوريس بين فريقي كولو كولو التشيلي ونظيره ترينديدينس من باراجواي في تمام الساعة الثانية والنصف صباح يوم الخميس المقبل.

وتعتبر المباراة في تشيلي وباراجواي منتظرة بقوة لاسيما وأن اللقاء الأول بين الفريقين إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

حكم لقاء القمة سيدير مباراة مهمة

وكانت هناك أحاديث عديدة عن الحكم خاصة وأنه ليس من الحكام المصنفين في دولة البرازيل وكذلك بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إلا أنه سيدير مباراة هامة بين فريقين إنتهى اللقاء الأول بينهم بالتعادل الإيجابي 1-1 أي المباراة الثانية ستكون مثيرة للغاية بينهما.

وكانت هناك شكوك عديدة وإثارة للجدل في هدف إمام عاشور بمرمى نادي الزمالك إلا أن تقنية الفيديو أكدت مع حكم الساحة على صحة الهدف وهو ما أكد عليه العديد من خبراء التحكيم.