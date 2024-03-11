جزار يطلق مبادرة لأهالي «الإمام الشافعي» بمناسبة رمضان.. خفّض سعر كيلو اللحمة

يأتي شهر رمضان المبارك ومعه الخير على جموع المسلمين، وينتظره الجميع ليقدم كل فرد ما يستطيع من الخير لغيره ابتغاء مرضاة الله والحصول على الثواب في هذه الأيام المباركة، وما أن يقترب الشهر الكريم إلا ويطلق العديد من المبادرات كلا في إطار تخصصه وإمكانياته وهو ما قام به الحاج محمد غنيم جزار بمنطقة الإمام الشافعي بحي الخليفة.

أطلق محمد غنيم أحد جزاري منطقة الإمام الشافعي بالخليفة في محافظة القاهرة مبادرة لأهلي منطقته للتخفيف عنهم بمناسبة شهر رمضان المبارك وقام بتخفيض سعر الكيلو للحم البلدي إلى 250 جنيها فقط.

وقال الحاج محمد غنيم لـ«الوطن»: «أنا حاسس بالناس وبحب أقدم أي مساعدة لأهل منطقتي باللي أقدر عليه، ويهمني الخير والثواب وفرحة الناس ومش بدور عالمكسب كفاية عليا دعوات الناس».

واستكمل غنيم حديثه قائلا: «المبادرة بدأتها من شهر شعبان وكان سعر الكيلو 300 جنيه لكن بمناسبة شهر رمضان هنخلي كيلو اللحمة البلدي بـ 250 جنيها علشان الكل يقدر ياكل لحمة ويتبسط في الشهر الكريم واحنا كمان ناخد ثواب».

ليست المرة الأولى

وأوضح أنها ليست المرة الأولى في إطلاق المبادرات لمساعدة أهالي منطقته، لكن الأمر بدأ منذ أيام ظهور فيروس كورونا عام 2020 ومن الحين للآخر يطلق الحاج محمد غنيم مبادرة كمساهمة منه لنشر الفرحة والسعادة بين أهالي الإمام الشافعي والتخفيف عن كاهلهم.

وقال مؤمن أحمد أحد أهالي المنطقة والمشارك في المبادرة: «الحاج محمد غنيم معروف بالخير وعمره ما بيتأخر على أي حد في طلب، ومفيش حد بييجي يقصده في الخير غير ويمشي وهو مجبور الخاطر، وإحنا بنشوف ده بعينينا غير اللي بيقدمه في الخفاء».

إقبال الأهالي على المبادرة

وأشار إلى أن إقبال الأهالي على المبادرة كان كبيرا وهو الحافز للعديد من جزاري المنطقة لتخفيض أسعارهم واستجابة لمطالب أهالي المنطقة حيث وصل السعر عن بعض جزاري المنطقة لـ 370 جنيها للكيلو البلدي وعند آخرين 300 جنيه للكيلو كمحاولة للتوازن مع سعر مبادرة الحاج غنيم.

وأضاف أنهم مستمرون في تقديم المبادرات خلال شهر رمضان وبعده لأهالي المنطقة وستمتد لتشمل العديد من المنتجات كالسلع التموينية والدجاج والخضروات وكل احتياجات أهالي منطقتهم.