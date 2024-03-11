«القاهرة الإخبارية»: خلافات غير مسبوقة بين إسرائيل وأمريكا بسبب الحرب على غزة

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «خلافات غير مسبوقة بين إسرائيل وأمريكا بسبب الحرب على قطاع غزة».

وأشار التقرير إلى استمرار الحرب على غزة التي دخلت شهرها السادس، والذي كشف النقاب عن الخلافات المتزايدة بين إسرائيل وأكبر داعم لها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحول موقفها من الدعم المطلق وتقديم الأسلحة والذخائر لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التحذير من المضي قدما في تلك الحرب، والمطالبة بإقرار هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لإنقاذ أهلها من شفير المجاعة.

آخر أشكال الخلافات بين إسرائيل وأمريكا

وذكر التقرير أن آخر أشكال تلك الخلافات ظهر جاليا في لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، والتي أكد فيها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مخطئ في تصريحاته التي ذكر فيها أن نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر ما ينفعها، بسبب إدارته للحرب في غزة، وتسببه في سقوط المزيد من الأبرياء الفلسطينيين.

نتنياهو يستنكر تصريحات بايدن

وتابع التقرير: «نتنياهو المستنكر لتصريحات بايدن أشار إلى أنه لا يعرف ما الذي يستهدفه الرئيس الأمريكي من تلك التصريحات، موضحا أن سياسته تجاه الحرب في غزة لا تمس مصالح إسرائيل، بل يدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين».