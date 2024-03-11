نقل مقار مجلس الدولة من الدقي والعباسية إلى القاهرة الجديدة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 58، قرارا بنقل مقار محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة من الدقي والعباسية إلى القاهرة الجديدة.

وجاء نص القرار، أنّه طبقًا للقرار رقم 174 لسنة 2024، بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ورقم 270 لسنة 2022؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية للعام القضائي 2023/ 2024، وعلى ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام:

المادة الأولى:

تنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة لديها، من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3)- حي خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة.

ويتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 2024-4-1.