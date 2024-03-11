الحكومة تنفذ ملحمة كبيرة لتوفير العلاج لجميع الحالات والبحث عن اللقاحات للوقاية

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سى رسمياً وحصولها على الطبقة الذهبية بسبب استكمال مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائى «سى» وهو معلم مهم نحو تحقيق القضاء التام على المرض قبل عام 2030 وتحول مذهل جعل مصر أول دولة تقضى على هذا المرض الذى نهش أكباد المصريين لسنوات عديدة، تستعد مصر خلال الفترة القليلة القادمة لإعلان إتمام جهودها المستمرة على مدار سنوات عديدة فى مجال مكافحة مرض الملاريا الذى تسبب فى وفاة أكثر من 100 ألف مواطن خلال عام 1945 وعاد المرض مرة أخرى 2014 حيث حدث تفشٍّ وبائى محدود للمرض بمحافظة أسوان بمركز إدفو وتمت السيطرة عليه تماماً من خلال مجهود قطاع الطب الوقائى.

وقامت مصر ممثلة فى وزارة الصحة والسكان بإعداد ملف كامل عن تعاملها مع مرض الملاريا وتقديمه لمنظمة الصحة العالمية للإعلان الرسمى خلوها منه، وبالإعلان الرسمى عن الخلو من الملاريا تكون مصر خالية من 6 أمراض هددت الصحة العامة للمواطنين وإنهاك القطاع الصحى لسنوات عديدة وهى «شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية وفيروس سى والملاريا وفلاريا».

«الوطن» تفتح ملف الأمراض التى تخلو مصر منها بشكل رسمى، والحديث مع خبراء الصحة والتأكيد على أن مصر تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرعاية الصحية الشاملة للمواطن المصرى بعدما قامت الدولة بملحمة كبيرة للقضاء على مرض الملاريا من خلال توفير العلاج لجميع حالات الملاريا الإيجابية الوافدة بمستشفيات الحميات بالجمهورية، والبحث عن اللقاحات التى يتم الحديث عنها حتى الآن للوقاية من مرض الملاريا.