أفضل صيغ دعاء الفجر في رمضان.. وردت عن النبي

دعاء الفجر في رمضان من أكثر الأدعية التي يحرص المسلمون على ترديدها في هذه الأيام المباركة، وذلك ليحصدوا ثواب هذا اليوم المبارك، خاصة ونحن في شهر القرآن الكريم، الذي يستحب فيه الدعاء والابتهال والتقرب إلى الله- عز وجل- بأفضل الطاعات والعبادات، وذلك حتى نحصل على مغفرة ورحمة سبحانه وتعالى.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، عددًا من الأدعية المستحبة في فجر رمضان.

دعاء الفجر في رمضان

وقالت «الإفتاء» إنه ورد عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء الفجر في رمضان، ومنها:

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد [رواه مسلم].

- إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت،اللهم اكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

- اللهم احفظ والديّ واجعل أعمارهم مديدة في طاعتك ورضاك، اللهم عافهم وأعفو عنهم، واغفر لهم وارحمهم، واجعل قلوبهم مليئة بحبك، وألسنتهم عامرة بذكرك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همهم، ولا مبلغ علمهم، اللهم قِنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، ولا ملجًا منك إلّا إليك.

- اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود، اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى. واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت.

دعاء الفجر في رمضان لجلب الرزق

وهناك عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها لجلب الرزق، في دعاء الفجر في رمضان، منها:

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

- اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ.