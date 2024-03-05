دعاء نية الصيام في شهر رمضان.. ردده قبل آذان الفجر

يعد دعاء نية الصيام في شهر رمضان من الأمور المهمة، لأن النية لها أهمية كبيرة في فرائض الإسلام، فهي التي تحدد هدف الإنسان ووجهته وقصده فى كثير من الأمور، لذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ لِمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.

دعاء نية الصيام في شهر رمضان

وحول صيغة دعاء نية الصيام في شهر رمضان، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، أنه يمكن ترديد صيغة «اللهم إنى نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا»، كما يمكن قول: «اللهم إنى نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولاً».

أهمية نية الصيام

وفيما يتعلق بنية الصوم فى شهر رمضان، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ لَمْ يبيت الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رواه الأربعة واللفظ لأبي داود والترمذي، والإجماع هنا المقصود به النية والعزيمة.

هل يجوز نية الصيام على جنابة؟

ولفتت الدار إلى أنّه يجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان ويبيت النية له كل ليلة، حتى لو كان جنبا فالجنابة لا تفسد الصوم، وعليه أن يبادر إلى الاغتسال حتى يصلي الصلوات المفروضة ولا يؤخرها عن وقتها المشروع لكل صلاة.