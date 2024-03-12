غارة جوية إسرائيلية جديدة على سهل حوش بشرقي لبنان كتب: نرمين عفيفي 01:43 م | الثلاثاء 12 مارس 2024 غارة جوية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية إسرائيلية جديدة على سهل حوش في بعلبك شرقي لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الاعتدال الوطني» مبادرة تمتلك خريطة طريق لانتخاب رئيس في لبنان إعلام إسرائيلي: إطلاق 26 صاروخا من لبنان نحو الجليل الغربي والأعلى «القاهرة الإخبارية»: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على الجولان والجليل الأعلى من لبنان «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية على بلدة الخيام في جنوب لبنان لبنان إسرائيل بقلم نرمين عفيفي