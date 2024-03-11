عرض برنامج «مباشر من بيروت»، الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً بعنوان: «الاعتدال الوطني».. مبادرة تمتلك خريطة طريق لانتخاب رئيس في لبنان.

عبر رسم خريطة طريق وآلية تؤمنان بلوغ انتخاب رئيس جديد للبنان في ظل شغور رئاسي طال أمده، تفردت مبادرة كتلة الاعتدال الوطني عن سابقاتها من مبادرات لم تثمر أي من مباحثاتها عن تحريك الماء الراكد في قصر بعبدا.

مرحلة جديدة يدخلها الاعتدال الوطني بعد جولة أولى انتهت قبل أيام وسط عاصفة من ردود الفعل والتكهنات حول ما آلت إليه نتائج مشاورات أجرتها الكتلة، بينما الأخيرة على اعتبار أنها قدمت مخرجا لائقا للجميع تنتظر إجابة نهائية من بعض الكتل التي لا تزال مواقفها معلقة.

زخم ومزيد من الفرص اكتسبتها مبادرة الاعتدال الوطني مع ربط حراكها بحراك اللجنة الخماسية والذي سادت وتيرته مؤخرا وتجسد في عديد من الجلسات أكدت في مجملها على رغبة وتوافق كبيرين لأجل سد الفراغ الرئاسي بأسرع وقت لا سيما مع تخوفات يفرضها الوضع على الجبهة الجنوبية.