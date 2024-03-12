«القاهرة الإخبارية»: الجيش الأمريكي ينفذ 6 ضربات بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن

قال إياد الموسمي، مراسل «القاهرة الإخبارية» من عدن، إن الجيش الأمريكي أعلن عن تنفيذ 6 ضربات في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وأسفرت عن تدمير زورق مُسيّر، و18 صاروخًا مضادًا للسفن.

وأوضح «الموسمي»، خلال مداخلة عبر القناة، أن عمليات الأمس كانت بالبحر الأحمر، ردا على هجمات الحوثيين في منطقة الحديدة؛ إذ نفذوا إطلاق عدد من الصواريخ صوب السفن التجارية.

الضربات كانت موجعة للحوثيين

وأكد المراسل أن الضربات كانت موجعة للحوثيين؛ إذ استهدفت القوات الأمريكية والبريطانية عددا من المواقع الخاصة، منها مخازن تخزين الأسلحة، وتدمير بعض مرابط المدفعية، وغيرهما.

وشدد إياد الموسمي، على أن الضربات كانت مكثفة بمنطقة الحديدة أمس، وكل تلك العمليات الأمريكية نتج عنها أكثر من 11 قتيلا و14 جريحا من مسلحي الحوثيين.