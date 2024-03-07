4 معلومات عن السفينة ترو كونفيدنس بعد مقتل 3 من طاقمها قبالة اليمن

استهدفت جماعة الحوثيين السفينة ترو كونفيدنس خلال إبحارها قبالة سواحل اليمين في خليج عدن، ما أسفر عن مقتل 3 من أعضائها، فيما أعلنت الحكومة في مانيلا اليوم، أن 2 من القتلى يحملان الجنسية الفلبينية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بإصابة بحاران آخران جراء الهجوم على السفينة ترو كونفيدنس فيما نقلت سفينة حربية هندية بقية أفراد الطاقم العشرين بينهم 3 حراس مسلحين إلى جيبوتي.

وذكر موقع مارين ترافيك‏، المعنى بالتحليلات البحرية، المعلومات الفورية حول حركة السفن ومواقعها في الموانئ والمرافئ، أن السفينة ‎ترو كونفيدنس، كانت قبل نحو 6 أيام في الساحل الغرب للهند بينما الآن هي خارج النطاق.

معلومات عن السفينة ‎ترو كونفيدنس

واستعرض الموقع أبرز المعلومات عن السفينة ‎ترو كونفيدنس والتي جاءت كالتالي:

- تعد سفية نقل سائل من ناقلات البضائع السائبة.

- تبحر حاليًا تحت علم بربادوس.

- يبلغ طولها الإجمالي 182.98 مترًا.

- يبلغ عرضها 32.26 مترًا.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس الأربعاء، أن سفينة ترو كونفيدنس المستهدفة من جانب جماعة الحوثيين مملوكة لليبيريا وليست أمريكية وترفع علن باربادوس، وكشف مسؤول أمريكي أن الضربة الصاروخية ألحقت أضرارا كبيرة في السفينة.