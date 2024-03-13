حدث ليلا.. أمريكا تدمر مسيرتين وبوتين يهدد بالنووي وتحذير من ضم أوكرانيا للناتو

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ودراسة أمريكا وحلفائها طريقة جديدة لدخول المساعدات إلى غزة، واشتعال الحرب بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية، وبوتين يعلن استخدام السلاح النووي، وتحذيرات من انضام أوكرانيا لحلف الناتو سيشعل حرب نووية، وبايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

اشتعال الأجواء بين اليمن وأمريكا

اشتعلت الأجواء مرة أخرى بين اليمن الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن الجيش الأمريكي تدمير مسيرتين أطلقتا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا أمس باتجاه سفينة يو إس إس لابون في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن صاروخ الحوثيين لم يؤثر على المدمرة ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن هناك تحليق مكثف للطيران الأمريكي البريطاني في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن.

أمريكا تدرس طريقة جديدة لدخول المساعدات إلى غزة

ذكرت مصادر مطلعة ومسؤول أمريكي إمكانية دعوة الولايات المتحدة شركاء وحلفاء لتمويل عملية يديرها القطاع الخاص، بهدف إرسال مساعدات عبر البحر إلى غزة، وفقاً لتقرير شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وفي حال توفير التمويل، يمكن للخطة جلب كميات كبيرة من المساعدات إلى الشاطئ في غضون أسابيع، وقد تكون هذه العملية أسرع من نظام الأرصفة العائمة للجيش الأمريكي، الذي يحتاج وفقًا لوزارة الدفاع «البنتاغون» إلى 60 يومًا ليصبح جاهزًا للعمل.

وفي خطابه عن حالة الاتحاد يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس بايدن عن نية الجيش الأمريكي إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة على البحر المتوسط لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

بوتين يعلن استخدام السلاح النووي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو جاهزة من الناحية العسكرية والتكنولوجية لأي حرب نووية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأضاف بوتين بأنه في حالة ظهور قوات أمريكية في أوكرانيا فإن روسيا ستعاملها على أنها متدخلة في المعارك.

وأشار إلى أن المنظومة النووية الروسية هي الأكثر تطورا في العالم، ولم يكن هناك حاجة على الإطلاق لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

وأكد بوتين، أن المنظومة النووية الروسية تعتبر الأكثر تطورا في العالم، وأنه لم يكن هناك حاجة على الإطلاق لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

تحذيرات من انضام أوكرانيا لحلف الناتو سيشعل حرب نووية

حذرت مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني في فرنسا، من تداعيات انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية بين القوى النووية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وأشارت لوبان إلى أن دعم انضمام كييف إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تقويض استقرار السياسة الزراعية والأمن في أوروبا بشكل خطير.

فوز بايدن

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأصوات الكافية من المندوبين لضمان ترشيح الحزب الديمقراطي، وبالتالي سيواجه الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وسيكون هذا اللقاء الثاني على التوالي بينهما، وهو ما لم يحدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ نحو 70 عامًا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ومن المتوقع أن تظهر النتائج من مسيسيبي وولاية واشنطن وجزر ماريانا الشمالية، والديمقراطيين الذين يعيشون في الخارج.