هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟.. النية كلمة السر

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟.. بين الحين والآخر يرد إلى دار الإفتاء المصرية بعض الأسئلة المتعلقة بالفرائض، خاصة ما يتعلق بالضوء والاستعداد للصلاة.

وهو ما تحاول الدار توضيح الإجابة عنه بشكل مبسط، ومن بين تلك التساؤلات ما وردها عبر خدمة البث المباشر بمنصتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن الصلاة عقب الاستحمام مباشرة دون وضوء.

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟

وحول هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟، أشار الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل، ومن الحدث الأصغر تكون بالوضوء، لافتا إلى أنه يجوز شرعًا الاستغناء عن الوضوء بالغسل إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر؛ كونه يشتمل على غسل أعضاء الوضوء.

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام من غير وضوء؟

وفي إطار الحديث، عن هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يشترط للاستغناء عن الوضوء حال الاغتسال ليوم الجمعة أو للنظافة الشخصية، أن ينوي المغتسل رفع الحدث الأصغر، لافتا إلى أنّ الحدث الأكبر الجنابة، أو الحيض والنفاس، والاثنين يستوجبا الغسل.

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام مباشرة بدون وضوء؟

واستمرارا للحديث عن هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟، أشارت الإفتاء إلى كيفية الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لافتة إلى أنه من المقرر شرعًا باجماع العلماء أنّ الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر عند توافر المياه تكون على النحو الآتي.

من الحدث الأصغر تكون بالوضوء، وهو عبارة عن غسل بعض أعضاء الجسد بالماء؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

ومن الحدث الأكبر، قالت الدار إنّها تكون بالغُسل، وهو عبارة عن غَسْل جميع أعضاء الجسد وتعميمه بالماء؛ يقول تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.