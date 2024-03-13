مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024.. ثالث أيام رمضان

انطلق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، والذي يشهد تغير طفيف بمواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024، فضلا عن تعديل مواعيد العمل واللقاءات لتتناسب مع ساعات الصيام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الذي يتزامن مع ثالث أيام رمضان، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم، طول مدة الصيام عن الأيام السابقة بسبب الفارق الزمني بين صلاة الفجر والمغرب.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وبرزت مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الموافق 3 رمضان كالتالي: الفجر 4:45 صباحا، الشروق 6:12 صباحا، الظهر 12:09 مساء، العصر 3:34 مساء، المغرب 6:07 مساء.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وبذلك يكون موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في 4:45 صباحا، ويقل التوقيت يوما تلو الآخر ومعه يتوقف الأكل والشرب وبدء الصوم.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في 12:09 مساء ويقل كل يومين أو أكثر في حدود دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024

فيما يكون موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في 3:34 مساء ويزداد معدله مع مرور الأيام.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024

فيما يكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024 الذي يحل معه إفطار ثالث أيام رمضان في 6:07 مساء.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وتبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الإسكندرية 13 ساعة و42 دقيقة وتزداد بشكل تدريجي يوما تلو الآخر، لاتساع الفارق بين موعدي أذان الفجر والمغرب.