أزمة في بريطانيا بسبب 27 ثعبانا و4 دجاجات «مشهد مرعب»

عثر المختصون في رعاية الحياة البرية ببريطانيا على 27 ثعبانًا ميتًا مختلفي الأحجام، تراوحت أطوالها من 1 متر إلى 5.2 متر أي ما يعادل ارتفاع زرافة كاملة النمو في ووترستون وبيمبروكشاير، إضافة إلى أربع دجاجات ملقاة على الطريق في صناديق وأكياس قمامة بريف ويلز، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

رعاية الحياة البرية تعثر على 27 ثعبانا مختلفي الأحجام

وأشارت الصحيفة إلى أن الثعابين تراوحت أطوالها من 1 متر إلى 5.2 متر أي ما يعادل ارتفاع زرافة كاملة النمو.

وقال مفتش الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، كيث هوجبن، إنها كانت واحدة من أسوأ الحالات التي تعامل معها منذ 25 عامًا، مضيفًا «تراوحت أطوال الثعابين من 30 سنتيمتر إلى 5 أمتار، وكانت جميعها في أشكال مختلفة من التحلل.

العثور على أربع دجاجات بيضاء ميتة

وأوضح كيث هوجبن أنه تم العثور أيضًا على أربع دجاجات بيضاء ميتة بجانب الثعابين التي أعتقد أنها كانت على الأرجح طعامًا للثعابين الأكبر حجمًا، «من المحزن للغاية الاعتقاد بأن هذه الثعابين المسكينة كانت تعاني لبعض الوقت، لابد أن هذا كان مروعًا بالنسبة للشخص الذي وجدهم»، مشددًا على أنه يتطلع إجراء فحوصات ما بعد الوفاة على بعض الثعابين للمساعدة في تحديد سبب الوفاة.