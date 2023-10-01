نجاة رضيعة من الموت بعد اقتحام ثعبان سام سيارة والدها.. كيف تصرف الأب؟

لم يكن يدري أنّ نزهته القصيرة مع زوجته وابنته كانت على وشك الانتهاء بكارثة، فهناك عادة خاطئة وخطيرة كانت أنّ تكلف ابنته الرضيعة حياتها لولا إصراره على تجاهل فعلها، ففي ولاية «تينيسي» الأمريكية، قرر «ميدلو» أنّ يصطحب أسرته في نزهة ترفيهية، ليجد مشهدا صادمًا في عربة الأطفال الموضوعة داخل سيارته.

أب يصاب بالصدمة بعد اكتشافه ثعبان بعربة طفلته

كانت بداية القصة، عندما شاركت أم من ولاية «تينيسي» الأمريكية، تدعى أوتوم ميدلو، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق فيه شعور زوجها «تايلر»، حينما وجد أنّ ثعبانًا نحاسيًا قد زحف إلى عربة طفلتهما، بعد أنّ تسلل من المرآب، وكان يعتصر بطانية الصغيرة في بطء ، في مشهد أصابه بالصدمة، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأظهر مقطع الفيديو، الثعبان وهو يتلوى بشكل مثير للرعب حول بطانية الطفلة، بينما كان الزوجان يشاهدان في ترقب وخوف، ولحسن الحظ، لم تكن الرضيعة التي تدعى «آفا جريس» الصغيرة ذات الـ9 أعوام، في عربة الأطفال في ذلك الوقت، إذ قرر الأب أنّ يصطحبها معه في أثناء تجهيز ما يحتاجه من أمتعة بدلا من تركها داخل السيارة وهي العادة التي يفعلها الكثير من الآباء دون قصد منهم.

تعامل «تايلر» مع الثعبان السام

تحكي زوجة «تايلر» الأمريكية، خلال حوارها لقناة «FOX 17 News»، لحظة اكتشاف زوجها للثعبان السام الذي كاد يقتل طفلتهما، إلا أنهما كانا محظوظين جدا لعدم ترك الطفلة وحدها في السيارة: «ذهبنا إلى نزهة، وترك زوجي المرآب مفتوحا، لينزلق الثعبان إلى السيارة دون أن ندري، وعندما كنا نحضر التجهيزات الخاصة بها، قرر زوجي عدم ترك ابنتنا بمفردها، ليعود بعد قليل إلى السيارة ويكتشف المشهد المروع»

وعن طريقة تعامل زوجها مع الموقف، قالت: «عندما عاد زوجي إلى السيارة، لاحظ أن الثعبان المعروف باسم الثعبان النحاسي، يقف على حافة العربة وكان يعتصر البطانية واللعبة الصغيرة الخاصين بابنتنا، وعندما نظر إليه مباشرة ضربه بقوة، ليبعده عن السيارة، وبالفعل نجح في ذلك»