الجمال في رمضان.. روتين العناية بالبشرة للحفاظ على إشراقتك من الجفاف

تحرص المرأة على الاهتمام بجمال وإشراقة بشرتها باعتبارها سر من أسرار رونقها الخارجي؛ من خلال تنظيفها بنوع غسول مناسب وترطيبها بشكل دائم، فضلًا عن سعيها لحل مشكلات البشرة التي تواجهها من حبوب وبثور، ومع بداية شهر رمضان الكريم والصوم لساعات طويلة تفقد البشرة رطوبتها ويقل معدل المياه فيها بسهولة، لذا نستعرض في التقرير التالي أسرار الجمال في رمضان من خلال توضيح روتين العناية بالبشرة للحفاظ على إشراقتك.

روتين العناية بالبشرة للحفاظ على إشراقتك

يُمكن الاعتناء بالبشرة في شهر رمضان المٌبارك من خلال اتباع خطوات روتينية سهلة لا تحتاج سوى القليل من الوقت والجهد، وفقًا لما ذكره موقع Healthline الطبي، تبدأ تلك الخطوات بضرورة غسل البشرة مرتين يوميًا صباحًا ومساءًا باستخدام غسول يناسب البشرة، مع الحرص على إزالة آثار أدوات التجميل والميكب عنها مجرد العودة إلى المنزل ووضع نوع مرطب مناسب لنوع البشرة.

وينبغي كذلك الاهتمام باستخدام واقي شمس بعامل حماية 30 فما أكثر عند الخروج في النهار، ويمكن استخدام شرائح البطاطس للتخلص من الانتفاخ تحت العينين الذي يظهر بسبب إرهاق الصيام وقلة النوم، كما ينبغي تدليك الوجه بشكل يومي للحصول على مظهر صحي وإشراقة جذابة للبشرة.

الجمال في رمضان.. كيف تعتني ببشرتك؟

ونصحت الدكتورة حنان الكحكي، أستاذ الأمراض الجلدية وتجميل البشرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، بضرورة اتباع مجموعة من العادات اليومية التي تُساعد على الحصول على بشرة صحية مُشرقة، كالتالي: