خلطة بياض الثلج.. وصفة هاني الناظر لنقاء البشرة والقضاء على حب الشباب

لاتزال وصفات الدكتور الراحل هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، والذي يطلق عليه «طبيب الغلابة»، يجري تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لخدمة الناس، ومساعدتهم على حل مشاكلهم مجانًا، ومنها الوصفة التي أطلق عليها وصف «بياض الثلج».

يعاني الكثيرين من مشاكل البشرة التي لا تنتهي، أبرزها الحفر والندوب وآثار حب الشباب، ما يجعلهم يبحثون عن طرق طبيعية وفعالة للتخلص منها.

خلطة بياض الثلج لعلاج مشاكل البشرة

«خلطة بياض الثلج»، وصف استحقته الخلطة السحرية التي كشف عنها الراحل هاني الناظر لمتابعيه، خلال استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية، والتي تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

مكونات وصفة بياض الثلج لنقاء البشرة:

1 - علبة زبادي

2- عسل نحل

3 - زيت زيتون

4 - خيار

طريقة عمل خلطة بياض الثلج لحل مشاكل البشرة والتخلص من حب الشباب

طريقة عمل خلطة بياض الثلج للبشرة:

- نضع معلقة عسل نحل ومعلقة أخرى من زيت الزيتون على الزبادي، ثم نقوم بـ «بشر» الخيار، ونخلط المكونات معا ونضعها في الثلاجة.

- استخدامه كقناع للوجه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر.

- نقوم بعمل القناع مرتين أسبوعيا لنتائج فعالة.

وتتميز وصلة هاني الناظر بأنها سهلة وغير مكلفة، حيث يمكن تنفيذها بمكونات موجودة في كل منزل، من أجل الحصول على بشرة أكثر نقاءً والتخلص من مشاكل الجلد التي تؤرق آلاف البشر.

ويعد الراحل هاني الناظر واحدا من أفضل استشاريين الجلدية في مصر والوطن العربي، حيث اشتهر بوصفاته الطبيعية لعلاج مشاكل الجلد، قبل أن يرحل عن عالمنا في فاجعة هزت الملايين الذين كانوا يتابعوه، لتحاصره دعواتهم بعد رحيله.