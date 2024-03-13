«تليفونات مطروح»: خدمات اتصالات جديدة بالمحافظة في المناطق الأكثر احتياجًا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال لقائه مع المهندس مايكل نجيب، مدير منطقة تليفونات مطروح، عن التوسع في تقديم الخدمات التليفونية والإتصالات في المناطق الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة.

وقال مدير منطقة تليفونات مطروح، خلال اللقاء اليوم، إنه جارى الإعداد لخطة التوسع مع دخول خدمة الألياف الضوئية fth مع الإنتهاء من المرحلة الأولى من توصيل خدمة اتصالات لمنطقة حتاوة شرق مدينة مرسي مطروح، ودخول 4 كابينات جديدة واستكمال باقي المراحل لتصل إلى 30 كابينة لتغطية المنطقة.

بنية تحتية لشبكات التليفونات

وأضاف مدير منطقة تليفونات مطروح أنه جاري العمل علي إعداد البنية التحتية والبدء في أعمال تطوير مدخل المدينة، ومناطق علم الروم وغيرها للتيسير على المواطنين خاصة الأكثر كثافة مع إدراك الحاجة الملحة.