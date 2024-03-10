«القومي لتنظيم الاتصالات» يعلن مواعيد عمل منافذ مشغلي الخدمة خلال رمضان
كتب:
حسن عثمان
04:55 م | الأحد 10 مارس 2024
جهاز تنظيم الاتصالات
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك، لتكون كالتالي:
قبل الإفطار:
طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة العاشرة صباحا، حتى الرابعة عصرا.
الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، حتى الرابعة عصرا.
بعد الإفطار:
طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الحادية عشر مساءً.
يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر صباحًا.
وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية، بالمواعيد المقررة بهذه المراكز.