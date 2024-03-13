أسعار الأسمدة ثالث أيام رمضان.. انخفاض 400 جنيه في الطن

تراجع سعر طن الأسمدة اليوم الأربعاء 13ـ3ـ2024، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، حيث انخفض سعر الطن بمقارنة بأسعار أمس نحو 426 جنيها، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الاسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمدة وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة اليوم

سجل متوسط سعر طن الأسمدة اليوم نحو 9056.4 جنيه، بتراجع أكثر من 400 جنيه في سعر الطن مقارنة بالأسعار السابقة، حيث بلغت نسبة الانخفاض نحو 4.49%.

ويتراوح سعر طن الأسمدة بين 6420.25 و12125 جنيها، وفقا للسعر المعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

معدل إنتاج مصر من الأسمدة سنويا

أوضح التقرير الرسمي الصادر عن وزارة الزراعة المصرية أنّ إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة نحو 17.9 مليون طن، منها 11.2 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية النتروجينية، ويبلغ إنتاج مصر من اليوريا نحو 6.7 مليون طن سنويا.