القصير: دعم نقدي وتسعير اقتصادي لحل أزمة ارتفاع سعر طن الأسمدة لـ15 ألف جنيه

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التي استهدفت كل فئات المجتمع ولم تفرق بين محافظة وأخرى، وكان توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنمية محافظات الصعيد رغم وجود العديد من التحديات والصعاب.

القصير: إنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر يكفي احتياجات السوق المحلية

وأضاف القصير، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة، أنَّ إنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر يكفي احتياجات السوق المحلية وهناك فائض للتصدير، مبينًا أنَّ إنتاج الأسمدة الفوسفاتية يكفي للاحتياجات المحلية وجزء منها فائض للتصدير، أما فيما يتعلق بالأسمدة البوتاسية فإن الدولة المصرية تستورد معظم الاحتياجات إما في شكل مادة خام أو منتج نهائي.

وتابع أنَّه جرى إلزام الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة 55% من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التي تشرف عليها الوزارة، كما جرى رفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة إلى 4 آلاف و500 جنيه للطن.

القصير: السيسي وجه بتشكيل لجنة لدراسة الرؤية المستقبلية لصناعة الأسمدة

وأردف: «كنا سنلجأ إلى تحرير الأسمدة وتخصيص الدعم النقدي، لكن الظروف غير العادية التي طرأت في شهر أكتوبر تسببت في رفع سعر الطن من 4500 جنيه إلى 15 ألف جنيه، فنفذنا إجراءين، قصير الأجل لتلبية احتياجات صغار المزارعين والشركات الكبرى، أما الحل الثاني فهو أننا نعمل على أن يكون التسعير اقتصادي مع بحث مسألة الدعم النقدي، وسنعرضه على الرئيس السيسي في قرب فرصة».

وأكّد وزير الرزاعة، أنَّ الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة لدراسة الرؤية المستقبلية لصناعة الأسمدة ورؤيتها لتلبية المشروعات الاستراتيجية، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3472 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة برئاسة وزارة الزراعة.