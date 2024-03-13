صندوق علاج الإدمان يشارك في اجتماعات مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة

وصل وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى مدينة فيينا بدولة النمسا، استعدادا للمشاركة في فعاليات الدورة 77 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة، وترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير الصندوق.

ومن المقرر أن تفتتح غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا، فعاليات الدورة 77 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة.

يذكر أنه على مدار السنوات الماضية نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة، بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وغيرها من الدول، للاطلاع على تجربة الصندوق في الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

كما جرى الاطلاع على تجربة الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكيفية تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية وبرامج الدعم النفسى والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج، للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى.