ملك الأردن: يجب مواصلة دعم وكالة «أونروا» للقيام بدورها في غزة

أكد الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، ضرورة وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

أضاف أن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية يتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمها، موضحا أنه يجب مواصلة دعم وكالة «أونروا» لتمكينها من أداء دورها الحيوي بقطاع غزة وفق تكليفها الأممي.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.