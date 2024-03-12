تفاصيل استهداف جيش الاحتلال للمسؤول الثالث في غزة بعد السنوار

أعلن جيش الاحتلال استهداف المسؤول الثالث في حركة المقاومة حماس بعد يحيى السنوار، ومحمد ضيف، بقصفٍ من طائرة مقاتلة في قطاع غزة.

طائرات مقاتلة تقصف نفقا كان يختبئ فيه مروان عيسى

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإنّ طائرات مقاتلة قصفت نفقًا كان يختبئ فيه مروان عيسى وقادة آخرون واستهدفتهم قوات الاحتلال بعدما تأكدت من عدم وجود محتجزين في المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال استهداف نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس في وسط قطاع غزة، لكنه قال إنّه ليس لديه معلومات كافية تؤكد ما إذا كان الصاروخ قد استهدفه أم لا، وأكدت أنّها لم تتأكد من نتيجة الضربة حتى الآن.

طائرات مقاتلة تقصف موقعًا تحت الأرض

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّه خلال عملية مشتركة لجيش الاحتلال والشاباك، قصفت خلاله طائرات مقاتلة موقعًا تحت الأرض تابعًا لكبار مسؤولي حماس في وسط غزة، في منطقة النصيرات وأن المجمع تحت الأرض كان يستخدم بشكل رئيسي من قبل اثنين من مسؤولي حماس هما مروان عيسى وغازي أبو طعمة، والأخير هو الرئيس السابق لكتيبة المخيمات المركزية التابعة لحماس والمكلف حاليا بالمسؤولية عن جميع أسلحة حماس في غزة.

ويعتبر عيسى الرجل الثالث في غزة ويعمل نائبا لمحمد ضيف، رئيس كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، ويُعتقد أنّهما، إلى جانب زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، كانا العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في الأراضي المحتلة.