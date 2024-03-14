دعاء لنفسي بالشفاء.. اللهم رب الناس اذهب البأس

الدعاء بالشفاء هو سلاح قوي بيد المؤمنِ، فهو يُعبّر عن إيمانِهِ بقدرةِ اللهِ تعالى على تغييرِ الأحوالِ، ويُعزّزُ الأملَ في نفسِهِ، ويُشعرهُ بوجودِ اللهِ ورعايتهِ، وتكمن أهمية الدعاء لنفسي بالشفاء في التوكل على الله، حيث يُعبّر الدعاء عن توكلِ العبدِ على اللهِ تعالى، واعتمادهِ عليهِ في شفائهِ من المرضِ، ويُساعد على التخلّصِ من مشاعرِ القلقِ والتوترِ، ويُعطي شعورًا بالراحةِ النفسيةِ والطمأنينةِ، كذلك يُقرّبُ العبدَ من اللهِ تعالى، ويُشعرهُ بوجودِهِ ورعايتهِ، ويعدّ دعاء الشفاء من الأدعيةِ المستجابةِ، فقد ورد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «ما من عبدٍ يدعو اللهَ بدعاءٍ إلا آتاهُ اللهُ ما سأل، أو كفَّ عنهُ من السوءِ مِثلَهُ، ما لم يدعُ بإثمٍ أو قطيعةِ رَحِمٍ».

أهمية الدعاء لنفسي بالشفاء

تكمن أهمية الدعاء لنفسي بالشفاء، أنه سبب من أسباب الوصل بين العبد وربه، فعن عائشة رضي اللَّه عنها: أَن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذا اشْتَكى الإِنْسانُ الشَّيءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قرْحةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بأُصْبُعِهِ هكَذا -وَوَضَعَ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَة الرَّاوي سبَّابتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا- وقال: بِسْمِ اللَّهِ، تُربَةُ أَرْضِنا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْن رَبِّنَا متفقٌ عَلَيْهِ، وعنها رضي اللَّه عنها: أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بيدِهِ اليُمْنى ويقولُ: اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ أَنْتَ الشَّافي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا متفقٌ عَلَيْهِ.

رقية للشفاء عن النبي

وعن أَنسٍ أَنه قَالَ لِثابِتٍ رحمه اللَّه: أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رسولِ اللَّه ﷺ؟ قَالَ: بَلى، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأسِ، اشْفِ أَنتَ الشَّافي، لا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفاءً لا يُغادِر سَقَمًا رواه البخاري.

آيات الشفاء في القرآن الكريم

هناك عدة آيات في القرآن الكريم ذُكرت فيها كلمة «شفاء» وما اشتُقّ منها، وتُقرأ على المريض رجاء أن يشفيه الله تعالى، ويمكن أن تعتبرها دعاء لنفسي للشفاء وهي:-

1- «وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» التوبة/14.

2- «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» الشعراء/80.

3- «قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ» يونس/57.

4- «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» النحل/69.

5- «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» الإسراء/82.

6- «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ» فصلت/44.

ويحتاج قارئها إلى الإخلاص وصدق النيّة، وأما الشفاء فهو بيد الله تعالى على كلّ حال، ولا يمنع الاستشفاء بها من استعمال الدواء المادي والعقاقير، وقد ورد في الحديث الصحيح أن سورة الفاتحة فيها الشفاء، وكذلك آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والمعوذتان.