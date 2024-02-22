آيات الشفاء من القرآن الكريم.. فرصة لا تجعلها تفوتك

ما هي آيات الشفاء في القرآن الكريم وهل لها تأثير؟.. أسئلة أجاب عنها الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا إنّ هناك 6 آيات ذُكرت فيها كلمة شفاء وما اشتُقّ منها، وتُقرأ على المريض برجاء أن يشفيه الله تعالى.

وأوضح شلبي، في بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، الآيات المقصودة كما يلي.

1- (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) التوبة/14.

2- (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) الشعراء/80.

3- (قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ) يونس/57.

4- (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) النحل/69.

5- (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) الإسراء/82.

6- (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ) فصلت/44.

آيات الشفاء من القرآن الكريم

وشدد على أنّ آيات الشفاء من القرآن الكريم يحتاج قارئها إلى الإخلاص وصدق النيّة، وأما الشفاء فهو بيد الله تعالى على كلّ حال، ولا يمنع الاستشفاء بها من استعمال الدواء المادي والعقاقير، وورد في الحديث الصحيح أنّ سورة الفاتحة فيها الشفاء، وكذلك آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والمعوذتان.

وأكد أنّه يستحب للمسلم قراءة الرقية الشرعية للشفاء من المرض أو الحسد أو السحر، ومما ورد من آيات الشفاء في القرآن الكريم قراءة سورة الفاتحة على المريض، قال تعالى: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ».