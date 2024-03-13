فضائية إسرائيلية: بن غفير ينتهك القانون

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خالف القانون بوصوله إلى مكتب النائب العام الإسرائيلي وعمله على تأسيس أجهزة التنفيذ.

حضور بن غفير لمكتب النائب العام الإسرائيلي

وأشارت الفضائية إلى أن بن غفير حضر للمكتب من أجل دعم جندي تم استدعاؤه بعد مقتل فتى فلسطيني في حي شعفاط، ووصفت الفضائية ما أقدم عليه بن غفير بأنه انتهاك للقانون وتدخل في التحقيق.

وزير مثير للجدل

ويثير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجدل دائما حيث أتاح من قبل سهولة تسليح المواطنين الإسرائيليين بعد اندلاع عملية طوفان الأقصى، وهو الأمر الذي لاقى رفضا من أحد المسؤولين أدى في النهاية إلى استقالته بعد إشارته أن هذا الأمر سيقوض الأمن الإسرائيلي ويضر بالمجتمع الإسرائيلي.