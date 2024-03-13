ذعر في المستوطنات.. زلزال بقوة 3.8 درجة يهز إسرائيل اليوم

أفاد المعهد الجيولوجي في دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن زلزال قوي ضرب مستوطنات الجليل شعر به المستوطنين، إذ اهتزت الأبنية وهرب السكان للشوارع والمستشفيات خوفا من سقوطها عليهم، وفقا لجريدة يديعوت أحرونوت العبرية.

زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب إسرائيل

وأعلن المعهد الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغت 3.8 درجة على مقياس ريختر، أن سكان هذه المناطق شعور بالهزة الأرضية عند الساعة 12:50 في المنطقة الشمالية، إذ وقع زلزال إسرائيل على عمق نحو 17 كيلومترا، ووردت تقارير عن الزلزال من طبريا وكرميئيل ومستوطنات أخرى في منطقة الجليل، مثل هود هشارون وموديعين.

المباني تهتز والمستوطنون في رعب

وفي تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونت، قالت مستوطنة: «اهتز المبنى، ركضت إلى المستشفى، الآن أنا خائف من الهزات الارتدادية»، وقال عوديد موسكوفيتش 47 عاما من طبريا: «كنت في العمل ورأيت زجاجة مياه معدنية تتحرك، وأدركت على الفور أنه كان زلزالا، كان الأمر مخيفا، كانت زوجتي في المنزل وشعرت بالدوار»، متابعا: «كان الزلزال قصيرًا». وقالت أخرى: «تحرك المبنى بأكمله، أنا أعيش في الطابق السادس المبنى يهتز فجأة، ويتحرك حرفيًا من جانب إلى آخر، وتمايلت المصابيح في السقف وتحركت جميع الأثاثات، لقد كان الأمر مخيفًا واستمر لفترة طويلة، والآن أخشى الهزات الارتدادية».