وزارة الصحة تنعى الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق

نعت قيادات وزارة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور حمدي السيد، عمل أستاذا لأمراض القلب في كلية طب جامعة عين شمس، ورئيسا للجنة الصحة بمجلس الشعب سابقا، كما تقلد منصب نقيب عام أطباء مصر، وله الكثير من المواقف المشهودة، حفاظا على مهنة الطب وحقوق الأطباء.