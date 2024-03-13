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دراما المتحدة

عاجل.. وفاة الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق

كتب:

إسراء سليمان
04:24 م | الأربعاء 13 مارس 2024
الدكتور حمدي السيد

الدكتور حمدي السيد

أعلن خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، وفاة الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق وأستاذ القلب بجامعة عين شمس.

ونعى الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، الدكتور حمدي السيد: «البقاء والدوام لله.. بكل الحزن والأسى، ننعى وفاة الدكتور حمدي السيد أستاذ أمراض القلب ورئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب السابق والنقابي القدير، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.