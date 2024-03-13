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دراما المتحدة

السيسي: تعزيز الاستقرار في دول المنطقة للحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء

كتب:

يارا أشرف
05:59 م | الأربعاء 13 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى الاتفاق على وجود إمكانيات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصرية، لاسيما في القطاع ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: «تناولنا قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين، وتوضيح الجهد الذي تبذله مصر باستضافة أكثر من 9 ملايين ضيف في مصر يتمتعون بالخدمات العامة مثلهم مثل المصريين».

وأكد ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء.

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بقلم يارا أشرف