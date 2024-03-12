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دراما المتحدة

السيسي يؤكد للرئيس الفلسطيني في اتصال هاتفي سعي مصر المكثف لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
07:50 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته الطيبة للشعب الفلسطيني الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع إنسانية بالغة التدهور، ومؤكداً مساندة مصر قيادةً وشعباً للأشقاء في فلسطين، وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.

ومن جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني الاتصال الكريم من الرئيس، مؤكداً امتنانه والشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني، وداعياً أن يعيد الله عز وجل الشهر الفضيل على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.