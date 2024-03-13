10 معلومات عن سمرقند مدينة القباب الزرقاء.. ذكرت في مسلسل الحشاشين

ذُكرت مدينة سمرقند التي تقع في أوزبكستان، خلال أحداث مسلسل الحشاشين، الذي يعرض على قناة dmc، إذ زارها حسن الصباح الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وهي واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم، وهي المدينة الفيروزية التي أُطلق عليها مدينة القباب الزرقاء، وفقا لـ«سي إن إن العربية»

10 معلومات عن مدينة سمرقند مدينة القباب الزرقاء

1- تأسّست سمرقند في عام 700 قبل الميلاد تقريبا.

2- ظلت منبرا للثقافات ومركزًا للتعلّم والتجارة على طريق الحرير القديم الذي كان يمر عبر المدينة.

3- اسمها يعني قلعة الأرض

4- تلقب بجوهرة المدن التاريخية في أوزبكستان

5- تضم الكثير من المساجد والأضرحة والمدارس ذات المعمار المذهل

سمرقند المدينة الفيروزية

6- تتميز سمرقند بمقبرة شاه زنده التي تتضمن العديد من الأضرحة ذات البلاط الفيروزي والقباب والديكورات الداخلية المذهلة، ويعود تاريخها إلى القرن الـ14.

7- في المدينة ضريح الحاكم الشهير تيمور من القرن الرابع عشر، التي يتزين باللونين الذهبي والفيروزي، الذي تم الانتهاء من بنائه عام 1404، ودُفن فيه عام 1405.

8- من أبرز المعالم السياحية أيضا مسجد بيبي خانوم أحد أكبر المساجد في آسيا الوسطى، إذ يستقبل نحو 10 آلاف من المصلين في كل مرة.

9- وفي ميدان سمرقند 3 مدارس أثرية هي: «مدرسة أولوغبيك، ومدرسة شير دور، ومدرسة تيلا كاري»، تم بنائهم بين القرنين 15 و17 الميلادي ومن العلامات السياحية البارزة بها.

10- يعد ميدان ريجستان المعلم السياحي الأشهر في سمرقند.