يهتم قطاع كبير من الجمهور بالتعرف على موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 3 بطولة كريم عبد العزيز، بسبب الأحداث المشوقة والأسرار والخبايا المقرر أن تكشف عنها الحلقة الثالثة من المسلسل الذي يُعرض بعنوان «الدعوة النزارية»، ليكون الجمهور على موعد مع فصل جديد في حياة حسن الصباح.

وأعلنت شبكة قنوات DMC موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 3، إضافة إلى موعد طرحها على منصة WATCH IT قبل موعد العرض التلفزيوني للحلقة بساعتين، ليكون الساعة 7:15 مساء.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 3

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 3 في تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالي على قناة DMC، بينما تعرض الإعادة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:30 صباحا، ثم 1:30 ظهرا على قناة DMC دراما أما الإعادة الرابعة والأخيرة فتكون 4:15 عصرا على DMC.

الجمهور ينتظر مسلسل الحشاشين الحلقة 3

يعتبر مسلسل الحشاشين الحلقة 3 على رأس قائمة اهتمام قطاع كبير من الجمهور، وخاصة بعد ما كشف الحساب الرسمي للمسلسل على فيس بوك أنّ الحلقة الجديدة ستكون أقرب إلى ملحمة تحمل عنوان الدعوة النزارية، وستكشف العديد من الخبايا والأسرار حول حسن الصباح والحياة السياسية في مصر الفاطمية.