الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية 2024 المعدلة بموافقة 62 عضوا مقابل 55

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على موازنة 2024 المعدلة بسبب الحرب على غزة، بأغلبية 62 صوتا، ومعارضة 55، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

تراشق بين المعارضة

أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى تراشق في جلسة الكنيست عندما أرادت المعارضة الإسرائيلية فهم ما وُعد به وزير الزراعة آفي ديختر، وأعضاء الكنيست الآخرين من الائتلاف مقابل تصويتهم لصالح الموازنة.

أزمة اقتصادية في إسرائيل

وتعاني دولة الاحتلال الإسرائيلية من أزمة اقتصادية في ظل زيادة الإنفاق العسكري منذ بداية جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية في ظل توقف عدد من العمال عن العمل في المصانع والشركات بعد الانضمام للجيش الذي يعمل على مد الانضمام له في صفوف الاحتياط لمدة 50 عاما.