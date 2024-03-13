غرفة الملابس الجاهزة للسيدات: يا ريت نشتري على قد احتياجاتنا

قالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة، التابعة لاتحاد الغرف التجارية فى القاهرة، إن حياة المرأة المصرية خلال شهر رمضان، عادةً ما تكون مليئة بالأنشطة والطقوس الدينية والاجتماعية، التى تعكس قيم التضامن الأسرى، بالإضافة إلى التقرب من الله، حيث تبدأ يومها بتجهيزات الإفطار، بعد عودتها من العمل، وتهتم بتحضير الوجبة بمحبة واهتمام، وتحرص منذ اليوم الأول لرمضان على أن تجتمع العائلة لتناول الإفطار معاً، مما يعزز الروابط الأسرية، ويجلب البهجة والسعادة للجميع.

أوضحت سيدة الأعمال فى تصريحات لـ«الوطن»، أن أهم العادات التى تحرص عليها فى رمضان الاستعداد النفسى والمادى للشهر الكريم، من خلال شراء احتياجات الشهر من ياميش رمضان، والزينة والفوانيس، التى تقوم بتعليقها فى منزلها، لإضفاء البهجة والفرحة على أفراد أسرتها، كما اعتادت على تقديم الهدايا إلى عدد من أصدقائها المقربين، مشيرة إلى أنها تتميز بمهاراتها فى الطهى، حيث تقدم وجبات الإفطار المتنوعة والشهية، مع التنويع فى الأطباق يومياً، لإضفاء لمسة من الإبداع والتجديد، وتحرص على القيام بالطهى بنفسها.

أكدت «هيكل» أن شهر رمضان يعتبر فرصة مميزة لزيادة العبادات والذكر، حيث تكرس جزءاً كبيراً من وقتها لقراءة القرآن الكريم والاستغفار، مشيرة إلى أنها تجد فى هذه العبادات السعادة والراحة النفسية، وتبذل جهداً كبيراً فى تجهيز السحور بعناية، قبل أذان الفجر، وأضافت أن هذه الاستعدادات تساعدها على بدء الصيام بتركيز ونشاط، مما يعزز أداءها فى العمل، ويساعدها على التحلى بالقوة والإرادة خلال أداء مهام واجباتها اليومية.

كما تحرص عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة على أن تشارك فى الحياة الاجتماعية، من خلال تنظيم العديد من الأمسيات والمجالس مع الأسرة والأصدقاء، وتشارك فى تجهيز «مائدة الرحمن» يومياً، وبعد الإفطار تقوم بتخصيص وقت لأداء صلاة التراويح، وتحرص على ممارسة التمارين الرياضية، للحفاظ على لياقتها البدنية ونشاطها الذهنى خلال شهر رمضان.

تنصح «هيكل» السيدات بضرورة الامتناع عن تخزين كميات زائدة من الأطعمة خلال شهر رمضان، والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية، والاعتماد على البدائل الصحية والأوفر فى تحضير الوجبات الغذائية، كما تؤكد أهمية ارتداء الملابس الجديدة فى عيد الفطر، لزيادة الفرحة والسرور، مع التحلى بالحكمة وعدم الإسراف فى عمليات الشراء، للاستمتاع بالمناسبات المتنوعة طوال العام. وأضافت أنها تستغل شهر رمضان كفرصة للنمو الروحى، حيث تسعى جاهدة لتطوير مهاراتها فى مختلف المجالات، من خلال حضور الدورات التدريبية، وتسعى لاكتساب معارف جديدة، إضافة إلى تطوير مهاراتها القيادية والإدارية، التى تساعدها فى أداء دورها بفاعلية فى مجلس إدارة غرفة الملابس.

واختتمت عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية تصريحاتها لـ«الوطن» بقولها إنها بهذه الطريقة تسعى إلى المحافظة على توازنها الشخصى والمهنى، وتسعى جاهدة نحو التطوير المستمر خلال شهر رمضان، كما تحرص على إدارة وقتها بشكل فعّال، لتحقيق التوازن بين العبادة والعمل والحياة الاجتماعية، حيث تخصص أوقاتاً محددة لقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، وأخرى لأداء العبادات والاستمتاع باللحظات الروحانية خلال الشهر الكريم.