غرفة الملابس الجاهزة: فرص غير تقليدية للتصدير أمام المصانع الصغيرة

دعا الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أصحاب مصانع الملابس الصغيرة والمتوسطة إلى الاجتماع، للتعرف على الفرص غير التقليدية للتصدير، من خلال المعرض الأول لتصدير ملابس النساء والرجال، المقرر عقده خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2023، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، ويحضر الاجتماع يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ومحمد الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة.

فرصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة

أكد رئيس الغرفة، موافقة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على دعم مشاركة 200 إلى 300 زائر للمعرض، من دول السعودية والعراق والسودان وليبيا وتنزانيا وكينيا وجنوب إفريقيا وفلسطين وأوغندا والأردن.

وأضاف أن المعرض يكتسب أهمية وفرصة ذهبية، خاصة في ذلك التوقيت، نظرا للحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، ما يستلزم البحث عن فرص غير تقليدية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، بحيث تستطيع هذه المصانع توفير موارد دولارية، نتيجة التصدير للدول العربية والإفريقية، وهذه الموارد يمكن استغلالها في استيراد بعض مستلزمات إنتاج صناعة الملابس، وأيضا يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات.

مساعدة مصانع الملابس على التصدير

شدد عبد السلام، على أن الغرفة ستقوم في الفترة القريبة المقبلة، بتطوير ومساعدة تلك المصانع، للتصدير من خلال جلسات توعية وتعريف بكل متطبات وشروط وإجراءات التصدير، والرد الضريبي للمنتجات المصدرة، ونسب الخصم الممنوحة للعملاء، حتى نصل لسعر تنافسي للملابس المصرية في الدول المستهدفة.