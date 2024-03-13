وزير الخارجية الأمريكي: وقف إطلاق النار أفضل طريقة لإدخال المساعدات لغزة

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكين، إن وقف إطلاق النار، أفضل طريقة فعالة لدخول المساعدات إلى غزة، بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

تعليق وزير الخارجية الأمريكي على إدخال المساعدات لغزة

أضاف: «العمليات البحرية لإدخال المساعدات إلى غزة ليست كافية، وعلى إسرائيل فتح نقاط عبور برية إضافية لضمان إيصال المساعدات بشكل دائم».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، التي جاءت ردا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وينفذ حاليا جيش الاحتلال الإسرائيلية عملية السيوف الحديدية التي أسقطت أكثر من 31 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.